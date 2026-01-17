Ndrangheta estradato in Italia il latitante Luciano Camporesi condannato per traffico di droga

Luciano Camporesi, latitante condannato per traffico di droga, è stato estradato in Italia. Era sfuggito l’8 dicembre 2018 all’arresto cautelare e ora si trova nuovamente sotto il controllo delle autorità italiane. La sua estradizione rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata, confermando l’efficacia delle cooperazioni internazionali in questo ambito.

È arrivato all'aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre 2018 all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'inchiesta "Pollino - European 'ndrangheta connection", coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria nel contesto di una squadra investigativa comune finalizzata a contrastare le proiezioni della 'ndrangheta in Europa nord occidentale e Sud America. Ad attenderlo, allo scalo aereo italiano, la Polizia di Stato di Reggio Calabria.

