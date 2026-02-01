Latitante catturato in Spagna dopo anni | condanna a 30 anni per reati gravi commessi in Italia

Dopo anni di fuga, un uomo ricercato in Italia è stato finalmente preso in Spagna. Le autorità iberiche hanno arrestato il ricercato, che ora dovrà scontare una condanna a 30 anni per reati gravi commessi nel nostro Paese.

Un uomo ricercato da anni in Italia è stato arrestato in Spagna dopo che le forze dell’ordine del Paese iberico hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità italiane. L’individuo, che si era reso latitante dopo essere stato condannato in via definitiva per reati gravi, dovrà ora scontare una pena di 30 anni di carcere, come stabilito dal tribunale italiano. L’arresto è avvenuto in una località del sud della Spagna, dove l’uomo si era nascosto sotto una falsa identità, evitando così il controllo delle autorità per diversi anni. Le indagini, condotte con il coordinamento tra il ministero della Giustizia italiano e le agenzie spagnole, hanno portato all’identificazione del soggetto grazie a un’analisi dei dati di sorveglianza e a collaborazioni tra i servizi di polizia dei due Paesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

