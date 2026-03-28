Un uomo è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di una donna avvenuta dopo una caduta dal balcone. L’udienza si è svolta oggi in un tribunale di Bologna, dove il processo è stato fissato per una data successiva. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti che hanno portato alla tragica perdita e sulla successiva azione legale.

Bologna, 28 marzo 2026 – “Il rinvio a giudizio di Selmi Faez per omicidio volontario aggravato è un primo passo nella giusta direzione, affinché sia data giustizia alla povera Tania. Al fianco della Procura di Bologna, rappresentata in udienza dal dottor Marco Forte, affronteremo il processo avanti la Corte d'Assise, certi che l'istruttoria dibattimentale non farà altro che rafforzare l'idea che ci ha, sempre, accompagnato: Tania è stata uccisa, perché aveva deciso di sottrarsi al proprio carnefice”. Il fratello di Tania, morta caduta dal balcone: "Combatteremo" Lo dicono gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, che assistono come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tania Bellinetti caduta dal balcone, l’ex a processo per omicidio volontario: “Primo passo verso la giustizia”

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