Tania Bellinetti è deceduta dopo essere stata spinta dal suo ex compagno, Faiez Selmi, un uomo di 38 anni di origini tunisine. L’incidente è avvenuto al terzo piano di un edificio, dove la donna è caduta dopo essere stata colpita. La polizia ha fermato Selmi, che ora è sotto indagine per il suo ruolo nell’accaduto.

Questa è la tesi del pm Marco Forte che ieri, 19 marzo, in udienza preliminare ha deciso di cambiare l’imputazione contro l’uomo, da omicidio preterintenzionale a omicidio volontario e aggravato dai maltrattamenti e dalla relazione sentimentale con la vittima. Per l’accusa, ci sarebbe Selmi dietro la caduta dal terzo piano dell’appartamento della donna che è deceduta l’8 aprile 2025 a Bologna. È utile ripercorrere la vicenda. Tania Bellinetti, 47 anni e madre di un ragazzo e di una bambina, è morta dopo essere volata dal balcone della sua casa in via Tolstoj, alla periferia di Bologna. Nelle ore successive Selmi risulta irreperibile e il motivo risulta chiaro poco dopo: stava scappando in Francia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tania Bellinetti caduta dal terzo piano: spinta dal compagno di origini tunisine

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