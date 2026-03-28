Tania Bellinetti caduta dal balcone di casa a Bologna | l'ex compagno a processo per omicidio pluriaggravato

Il 38enne tunisino è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio pluriaggravato per la morte della sua ex compagna, avvenuta l’8 aprile dell’anno scorso a Bologna. La donna, 47 anni, è caduta dal balcone di casa. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge anche altri aspetti legati alla relazione tra le parti.

È stato rinviato a giudizio il 38enne tunisino Faiez Selmi, accusato di aver ucciso, l'8 aprile dell'anno scorso, la sua ex compagna, la 47enne Tania Bellinetti, a Bologna. Il processo comincerà a giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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