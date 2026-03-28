Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha annunciato che, fin da subito, inizierà un percorso di collaborazione con le istituzioni e le altre componenti della giurisdizione. Dopo la sua elezione, ha sottolineato l’intenzione di avviare un dialogo aperto con la politica, per favorire un confronto costruttivo e condiviso. La sua prima dichiarazione è stata rilasciata nel giorno successivo alla nomina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impegno dopo l’elezione. Il neo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Tango, ha dichiarato che già a partire da domani inizierà un lavoro condiviso con tutti gli attori della giurisdizione. L’obiettivo è chiaro: proporre soluzioni concrete in grado di migliorare realmente il funzionamento della giustizia, basandosi sull’esperienza quotidiana di chi opera nel settore. Il nodo del confronto con la politica. Tra le priorità indicate da Tango emerge con forza la necessità di ricostruire un dialogo autentico con l’interlocutore politico. Secondo il presidente, si tratta di un passaggio fondamentale per affrontare le criticità del sistema giudiziario e trovare risposte efficaci e condivise. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tango nuovo presidente dell’ANM: “Serve ricostruire il dialogo con la politica”

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