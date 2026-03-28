Giuseppe Tango eletto presidente dell’Anm | Nuovo dialogo con la politica Lavoreremo per migliorare la giustizia

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. È un giudice del lavoro e ha dichiarato che si impegnerà a instaurare un nuovo dialogo con la politica. Ha inoltre affermato che l’obiettivo sarà lavorare per migliorare il funzionamento della giustizia nel nostro Paese. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione.

È Giuseppe Tango il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Il giudice del lavoro di Palermo, 43 anni, esponente di Magistratura Indipendente, è stato eletto dal Comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe con 31 voti a favore e una scheda bianca, ricevendo al termine della votazione un lungo applauso da parte dei colleghi. La sua elezione arriva dopo il risultato già significativo ottenuto a gennaio 2025, quando era stato il magistrato più votato per il rinnovo del parlamentino dell’Anm. Tango succede a Cesare Parodi, con cui ha condiviso anche l’esperienza nella Giunta esecutiva centrale, entrambi appartenenti alla stessa corrente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giuseppe Tango eletto presidente dell’Anm: “Nuovo dialogo con la politica. Lavoreremo per migliorare la giustizia” Articoli correlati Anm: Giuseppe Tango nuovo presidente. “Ora riannodare dialogo con la politica. Per migliorare davvero la giustizia”L’Associazione Nazionale Magistrati ha eletto il nuovo presidente, Giuseppe Tango. Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: «Ora recuperiamo il dialogo con la politica»È stato votato «per acclamazione» dopo il passo indietro avvenuto prima dell'esito del voto al referendum. Approfondimenti e contenuti su Giuseppe Tango Temi più discussi: Anm, chi sarà il nuovo presidente dopo l’addio di Parodi?; Meloni punta a rilanciare l'agenda di governo; Fra mercatini, convegni e salotti tv: i volti simbolo dei fronti opposti; Perché South Pars è il centro nevralgico del sistema energetico dell'Iran. Giuseppe Tango eletto nuovo presidente Anm: Recuperare dialogo con politica. Ecco chi èGiuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato ... tg24.sky.it Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm: eletto per acclamazioneGiuseppe Tango (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. È stato ... msn.com Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. Tango è stato eletto con 31 voti a favore e un astenuto. Giudice del lavoro a Palermo Tango, 43 anni, è esponente di Magistratura indipendente x.com Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm - facebook.com facebook