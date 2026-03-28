Durante una riunione, Giuseppe Tango è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La nomina è arrivata dopo che il precedente candidato si è ritirato prima che si svolgesse il voto. Tango ha dichiarato di voler riprendere il dialogo con le forze politiche. La decisione è stata presa senza opposizioni, tramite voto a voce.

È stato votato «per acclamazione» dopo il passo indietro avvenuto prima dell'esito del voto al referendum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: «Ora recuperiamo il dialogo con la politica»

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