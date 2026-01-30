Maxi tamponamento in Fipili | diverse auto coinvolte tre i feriti Serata di rallentamenti

Una grossa carambola si è verificata questa sera sulla Fipili, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano in direzione Livorno. Otto vetture sono entrate in collisione e si sono formati ingorghi nelle zone circostanti. Tre persone sono rimaste ferite, ma nessuno è in pericolo di vita. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e stanno lavorando per liberare la carreggiata. La viabilità resta rallentata e si consiglia di evitare quella tratta.

Scandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Sono sette le vetture coinvolte nello scontro che è avvenuto sul tratto fiorentino nella strada di grande comunicazione, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano in direzione Livorno. Da capire cosa abbia provocato il tamponamento. I soccorsi sono stati immediati, dopo le chiamate fatte dagli stessi automobilisti. Sarebbero tre, secondo fonti dei vigili del fuoco, le persone ferite che sono state estratte dal personale del distaccamento di Firenze Ovest e che sono state quindi affidate alle cure del 118. Comprensibilmente, diversi sono stati i disagi per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte, tre i feriti. Serata di rallentamenti Approfondimenti su Fipili Tamponamento Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte. Code e rallentamenti Una serie di auto si sono scontrate questa sera sulla Fipili, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano, in direzione Livorno. Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte, intervento di vigili del fuoco e 118 Un maxi tamponamento si è verificato questa sera sulla Fipili, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano, in direzione Livorno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fipili Tamponamento Maxi tamponamento in Fipili: diverse auto coinvolte. Code e rallentamentiSette le vetture che si sono scontrate. Accade nel tratto fiorentino, all’altezza del Ponte all’Indiano in direzione Livorno. Notevoli disagi per il traffico in un’ora di particolare flusso veicolare ... lanazione.it Mattinata da incubo sulla Fi-Pi-Li: un tamponamento provoca lunghe code verso Pisa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.