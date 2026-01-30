Fipili pauroso tamponamento a Firenze | tre feriti sette auto coinvolte

Intorno alle 20:00 di ieri, un maxi tamponamento si è verificato sulla Fipili, vicino allo svincolo del viadotto dell'Indiano. Sette auto sono state coinvolte in una carambola che ha causato tre feriti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

FIRENZE – Pauroso incidente stradale nella serata di oggi, 30 gennaio 2026, sulla Fipili. Intorno alle ore 20:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze, nei pressi dello svincolo del viadotto dell'Indiano, per un tamponamento a catena che ha coinvolto sette autovetture. Tre persone sono rimaste ferite e sono state estratte dagli abitacoli grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che le hanno poi affidate alle cure del personale sanitario presente sul posto. I soccorritori hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata dall'incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione.

