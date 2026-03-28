Tamburi e balli al corteo nazionale No Kings a Roma – Il video

A Roma si è svolto un corteo legato alla manifestazione No Kings, dove un gruppo di partecipanti ha ballato accompagnato da tamburi. La manifestazione si è tenuta il 28 marzo 2026 e il video dell'evento mostra i partecipanti mentre si muovono al ritmo degli strumenti musicali. La scena si è svolta nel centro della città, senza incidenti segnalati.

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Al corteo per la manifestazione No Kings a Roma, un gruppo di persone balla accompagnata dai tamburi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Manifestazione Roma, al Corteo No Kings Landini attacca il Governo e difende Ilaria Salis: "Inquietante"Al Corteo No Kings di Roma del 28 marzo, tra i primi a prendere parola è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sigla presente alla... 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald TrumpAGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Aggiornamenti e notizie su Tamburi e balli al corteo nazionale No... Discussioni sull' argomento Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 23 marzo | Tutti i segni; Calabria: a Badolato il pathos della Cumprùnta e la dolcezza delle cuzzupe; Mostra fotografica nella Rsa di Macomer - L'Unione Sarda.it; Bologna, chiuso per la quinta volta in tre anni l'One Million Club di via Calzoni: Stop di 10 giorni, non è sicuro. Nel quartiere Tamburi di Taranto giornata dedicata alla prevenzione cardiologica con boom di screening gratuiti - facebook.com facebook