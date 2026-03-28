Durante una manifestazione a Roma, Maurizio Landini ha preso parola per criticare le misure adottate dal governo, definendole inquietanti. Nel suo intervento ha anche difeso Ilaria Salis, coinvolta in una vicenda giudiziaria. La protesta ha visto la presenza di diversi manifestanti che si sono riuniti per esprimere il proprio dissenso, mentre le autorità hanno monitorato l'evento senza intervenire.

Al Corteo No Kings di Roma del 28 marzo, tra i primi a prendere parola è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sigla presente alla manifestazione. In prima linea, dalla testa del corteo partito a Piazza della Repubblica, ha spiegato perché i manifestanti hanno deciso di far sentire la propria voce e ha attaccato il governo Meloni. Corteo a Roma, l'attacco di Landini al Governo I problemi causati dalla guerra Manifestazione a Roma come all'estero Ilaria Salis perquisita, le parole di Maurizio Landini Corteo a Roma, l’attacco di Landini al Governo “Questa è la piazza del no al referendum, è la piazza contro il governo” ha dichiarato Maurizio Landini, come riporta Agi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Manifestazione Roma, al Corteo No Kings Landini attacca il Governo e difende Ilaria Salis: "Inquietante"

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