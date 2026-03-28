A Roma si è svolto un corteo organizzato dal movimento 'No Kings' in risposta alla guerra in Iran e alla presenza dell'ex presidente degli Stati Uniti. La manifestazione ha coinvolto un numero non specificato di partecipanti che hanno sfilato per le vie della città, esprimendo la loro opposizione alle politiche dell'ex presidente americano. La protesta si è svolta nel contesto di tensioni internazionali legate alla situazione in Iran.

AGI - Nel pieno della guerra all'Iran riparte la mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump. Negli Usa sono 3.100 manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di malcontento nel Paese per il conflitto mediorientale e le sue ricadute economiche. Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche Roma dove alle 14 partirà un corteo di No Kings Italia che da piazza della Repubblica raggiungerà Piazza San Giovanni. Alla manifestazione, organizzata nell'ambito della mobilitazione globale del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno 15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'No Kings', a Roma il corteo contro Donald Trump

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