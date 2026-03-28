' No Kings' a Roma il corteo contro Donald Trump

Da agi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è svolto un corteo organizzato dal movimento 'No Kings' in risposta alla guerra in Iran e alla presenza dell'ex presidente degli Stati Uniti. La manifestazione ha coinvolto un numero non specificato di partecipanti che hanno sfilato per le vie della città, esprimendo la loro opposizione alle politiche dell'ex presidente americano. La protesta si è svolta nel contesto di tensioni internazionali legate alla situazione in Iran.

AGI - Nel pieno della  guerra all'Iran  riparte la  mobilitazione dei 'No Kings'  contro  Donald Trump. Negli Usa  sono 3.100  manifestazioni negli Stati Uniti  a cui se ne aggiungeranno altre in tutto il mondo. Gli organizzatori prevedono partecipazioni record in una fase di  malcontento  nel Paese per il  conflitto mediorientale  e le sue  ricadute economiche.  Tra le città interessate alla mobilitazione, c'è anche  Roma dove  alle 14 partirà un  corteo di No Kings Italia  che da piazza della Repubblica raggiungerà  Piazza San Giovanni. Alla  manifestazione, organizzata nell'ambito della  mobilitazione globale  del weekend "Together. Contro i Re e le loro guerre", sono previsti almeno  15mila partecipanti. 🔗 Leggi su Agi.it

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