A Chieri, il caso del neonato di cinque mesi coinvolge ora un’ipotesi di omicidio volontario, dopo che in precedenza si ipotizzava un incidente. Dai messaggi intercettati emergono elementi che suggeriscono una possibile responsabilità umana nel decesso di Riccardo, spostando così l’attenzione delle indagini. La versione ufficiale dei fatti si sta evolvendo in questa direzione, con le autorità che continuano le verifiche.

La morte del piccolo Riccardo, appena cinque mesi, non sarebbe più il tragico epilogo di una caduta accidentale, ma il possibile esito di un gesto volontario. A Chieri, nella frazione di Pessione, l’inchiesta cambia direzione e si sposta su un terreno molto più grave, segnando un punto di rottura nella ricostruzione iniziale. La madre del bambino, finora indagata per omicidio colposo, è ora accusata di omicidio volontario, una svolta che arriva dopo settimane di accertamenti tecnici e analisi approfondite da parte degli investigatori. Il caso, che aveva scosso la comunità locale già nelle ore immediatamente successive alla tragedia, si arricchisce ora di nuovi elementi ritenuti decisivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chieri, svolta nel caso del neonato morto: da incidente a omicidio volontario, cosa emerge dai messaggi

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