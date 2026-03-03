Svolta sul caso dell’imprenditore Franco Vitolo | fermata la moglie con l’accusa di omicidio

Nella giornata di sabato, nella sua abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino, è stato rinvenuto senza vita l’imprenditore di 60 anni. La moglie è stata fermata con l’accusa di omicidio, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra gli investigatori. La posizione della donna è al centro delle verifiche in corso.

Francesco Vitolo è un imprenditore di 60 anni che è stato trovato morto sabato scorso nella sua casa a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). Ora per la sua morte è stata fermata sua moglie Raffaella Cirillo, 54 anni. Risulta indagata per omicidio ed è stata portata al carcere di Salerno. Sarebbe stata lei ad aggredire Vitolo con un'arma da taglio. Franco Vitolo lavorava nel settore della telefonia. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo del 118, durante il trasporto verso il pronto soccorso dell'Ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Ed è stata proprio Cirillo ad allertare i sanitari parlando di un presunto malore. Una versione che però non ha convinto fin dai primi istanti dato che sul corpo dell'uomo c'era un taglio all'altezza del costato e sangue.