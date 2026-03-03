Arrestata la moglie Morte Francesco Vitolo svolta choc | la ricostruzione e l’accusa di omicidio

La moglie di Francesco Vitolo è stata arrestata in relazione alla sua morte, avvenuta nel Salernitano. La vicenda ha suscitato grande attenzione, dopo che le forze dell’ordine hanno ricostruito i fatti e formulato l’accusa di omicidio. L’indagine continua a seguire piste e dettagli emersi durante le verifiche. La scomparsa dell’imprenditore ha portato a questa nuova fase dell’indagine.

La morte di Francesco Vitolo, imprenditore del Salernitano, potrebbe avere una svolta decisiva. L'uomo, trovato senza vita nella sua abitazione a Sant'Egidio del Monte Albino lo scorso 1 marzo, non sarebbe stato stroncato solo da un malore improvviso: dopo ore di interrogatorio, i carabinieri hanno arrestato la moglie Raffaella Cirillo con l'accusa di omicidio. Secondo la prima ricostruzione investigativa, la donna avrebbe colpito il marito con un'arma da taglio durante una lite domestica. A far scattare i sospetti, fin dall'arrivo del 118, è stata una ferita al torace e la perdita di sangue riscontrata dai sanitari, elementi difficili da conciliare con la versione iniziale del "semplice malore".