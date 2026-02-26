Mosca, 26 feb. (Adnkronos) - Un attacco terroristico contro un alto funzionario del ministero della Difesa russo è stato sventato a San Pietroburgo. Lo ha riferito alla Ria Novosti l'Agenzia di sicurezza interna russa (Fsb), precisando che "sono state bloccate le attività illegali di due cittadini russi che, su ordine dei servizi segreti ucraini, stavano pianificando di commettere un attentato terroristico". Su istruzioni del loro referente ucraino - scrive l'agenzia di stampa russa - gli arrestati avevano piazzato una bomba sotto l'auto del funzionario del ministero della Difesa. Gli agenti dell'Fdb l'hanno trovata e disinnescata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ucraina: media, 'sventato a San Pietroburgo attentato contro alto ufficiale russo'**

Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'sventato piano russo di uccidere alti funzionari'

Regno Unito, sventato attentato ISIS contro gli ebrei: due condanneDue uomini sono stati riconosciuti colpevoli martedì scorso di aver progettato un attentato terroristico di matrice jihadista che avrebbe potuto...

Discussioni sull' argomento Ucraina, Zelensky: Usa e Russia vogliono che cediamo Donbass. Colloqui in 10 giorni; L’Ungheria contro Kiev: Bloccheremo le sanzioni Ue alla Russia. Attentato nella notte a Leopoli; Quattro anni di guerra Russia-Ucraina: il fronte invisibile del cyberspazio; L’Ucraina addestrerà le truppe tedesche – media.

Ucraina, Zelensky: Sventati attentati contro personalità di primo pianoUcraina, i servizi di sicurezza di Kiev hanno sventato diversi piani di assassinio di Mosca contro figure di rilievo del Paese. Lo ha dichiarato il presidente ... thesocialpost.it

Grigori Perelman ha dimostrato una delle congetture più difficili della storia della matematica, rifiutato un milione di dollari e la medaglia più prestigiosa del settore. Poi è tornato a San Pietroburgo e ha smesso di rispondere al telefono. Nel 1904, il matematico - facebook.com facebook

A San Pietroburgo stamane centinaia di persone ai funerali di Nikolay Komyagin. Le spoglie del cantante degli Shorparis riposeranno, circostanza rara, al cimitero Smolensky x.com