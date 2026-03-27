Casa Bianca il giallo dei video sgranati è risolto | la White House App Ecco la mossa di Trump

Il mistero riguardante la qualità dei video diffusi dalla Casa Bianca è stato chiarito con l’identificazione di una nuova applicazione, denominata “White House App”. La scoperta è stata annunciata in seguito a un’indagine che ha portato alla luce questa soluzione tecnica. La notizia ha suscitato attenzione per la semplicità della spiegazione e per la sua diffusione pubblica.

Il mistero della comunicazione della Casa Bianca è stato risolto, ed è più banale di quanto potevamo immaginare. I video criptici e le foto pixellate pubblicati sui social di Donald Trump servivano solo a lanciare la nuova “ White House App “!. Dopo giorni di speculazioni su presunti attacchi hacker o errori di comunicazione, lo staff presidenziale ha svelato che la singolare strategia di marketing mirava esclusivamente a generare curiosità per l’ennesimo strumento digitale ufficiale. L’annuncio ufficiale: nasce “The White House App”. L’epilogo di questa singolare campagna è arrivato con un messaggio diretto dello staff: «Lanciata: The White House App ». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?»I profili social della Casa Bianca sono finiti al centro di un mistero notturno dopo la pubblicazione di due video criptici che hanno scatenato... Uranio iraniano, la mossa di Putin a Trump: “Portiamolo in Russia”. La Casa Bianca dice noLa guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si gioca anche nelle pieghe più riservate della diplomazia. Una raccolta di contenuti su Casa Bianca Temi più discussi: Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: Sta per essere lanciato?; Trump e il restyling della Casa Bianca: dalla sala da ballo ai capitelli, ecco cosa cambia; Iran, giallo sulle trattative: Trump annuncia la resa, il regime non risponde; L’Europarlamento dice sì all’intesa Ue-Usa su dazi ed energia: soddisfatta la Casa Bianca, lo sono meno esperti e ambientalisti. Mistero su due post criptici pubblicati dalla Casa Bianca: ipotesi hacker o erroreClip rimosse, messaggi enigmatici e polemiche: cresce il giallo sui canali ufficiali statunitensi ... msn.com Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?»Due clip, una rimossa dopo poche ore, mandano in tilt i social: dalla tesi dell'hacker e le teorie del complotto all'enigmatica strategia comunicativa dello staff di Donald Trump L'articolo Il giallo ... msn.com Fine del mistero alla Casa Bianca. I video sgranati e i messaggi in backmasking non erano un attacco hacker, ma il lancio della nuova app ufficiale della presidenza Trump - facebook.com facebook Trump nomina Huang, Zuckerberg e Brin consiglieri tech della Casa Bianca x.com