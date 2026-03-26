La Casa Bianca ha pubblicato due post criptici sui propri canali social, suscitando attenzione e speculazioni. Le pubblicazioni sono state rimosse poco dopo, alimentando il dibattito tra chi ipotizza un attacco hacker e chi pensa a un errore. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli che possano chiarire la natura dell’accaduto. La vicenda resta sotto osservazione da parte degli esperti.

Un attacco hacker o un semplice orrore? L’attività social della Casa Bianca si tinge di giallo. Nelle ultime ore i canali ufficiali sono stati infatti interessati dalla pubblicazione di due brevi video dal contenuto piuttosto insolito, che hanno attirato l’attenzione degli utenti e generato diverse interpretazioni. Diffuse in serata, le clip hanno raggiunto rapidamente un elevato numero di visualizzazioni. Ma andiamo per gradi. Il primo video è stato pubblicato alle 21.15 americane, nella notte italiana. Si tratta di una registrazione verticale di pochi secondi, con un’inquadratura apparentemente casuale: si distinguono degli stivali da donna e alcuni oggetti simili a bottigliette d’acqua posizionati accanto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mistero su due post criptici pubblicati dalla Casa Bianca: ipotesi hacker o errore

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