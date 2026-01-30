Un borseggiatore e un ricercato sullo stesso bus Arrivano i carabinieri e li arrestano

Un bus si ferma in città e, in pochi minuti, succede di tutto. Un borseggiatore viene preso dai carabinieri mentre tenta di scappare con un bottino. Poco dopo, un uomo che si trovava sullo stesso mezzo viene riconosciuto come possibile complici e viene inseguito. Alla fine, anche lui viene fermato e portato via. La scena si svolge in fretta, tra urla e sussurri tra i passeggeri.

È sceso velocemente dal bus dopo aver visto i carabinieri che fermavano un borseggiatore. Ritenuto possibile complice del ladro è stato inseguito, identificato e poi arrestato. L'uomo era infatti ricercato per rapina. I fatti sono accaduti a bordo di un bus Atac in transito in via Nazionale. In manette è finito un cittadino libico di 24 anni, senza dimora e con precedenti appunto. Nelle fasi del fermo del soggetto, i militari hanno individuato un’altra persona in atteggiamento sospetto che ha cercato di scendere velocemente dall’autobus dopo il primo arresto, quindi credendo che fosse un possibile complice lo hanno fermato per controllarlo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Bus Carabinieri

I residenti del parco del Gelso a Bellaria hanno segnalato movimenti sospetti nell’area verde.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bus Carabinieri

Argomenti discussi: Guida turistica derubata di 4mila euro dalle borseggiatrici: le tre giovani bosniache fingono di urtarla, poi le sfilano i soldi dal...; Cicalone e la nuova rissa in metro a Roma. Borseggiatore latinos perde il controllo e cerca di aggredire un suo connazionale; Venezia, ruba la carta di credito e fa shopping all’Ovs: arrestato e subito libero; Un borseggiatore professionista svela i segreti del furto: i turisti sono il bersaglio preferito, quando bisogna fare particolare attenzione.

Venezia: picchiano un borseggiatore, invece è un turista. Serve più presidioSe la legge Cartabia impedisce di arrestare e perfino processare i borseggiatori, il cittadino si difende come può. Si sostituisce alle forze dell’ordine impotenti e si fa giustizia da sé. E non ... ilfattoquotidiano.it

Venezia, scambiato per il borseggiatore e picchiato: un 60enne tedesco denuncia i suoi aggressoriAlla fine è stato il presunto borseggiatore, 60enne arrivato dalla Germania, a querelare chi lo ha aggredito e picchiato giovedì 17 luglio a San Zaccaria, ritenendo fosse il ladro che aveva appena ... corrieredelveneto.corriere.it

Avvocato scorge il tentativo di furto a bordo della sua Bmw. Cinque persone corrono dietro al malvivente. Quindi arrivano i poliziotti facebook