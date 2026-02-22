Carabinieri intervengono per una lite in famiglia ma trovano una serra di cannabis dentro l' armadio

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania dopo aver scoperto una serra di cannabis nascosta in un armadio durante un intervento per una lite familiare. I militari sono entrati nell’abitazione in via Proserpina e hanno trovato numerose piante coltivate illegalmente. La scoperta ha portato all’arresto del ragazzo, che aveva allestito l’intera coltivazione in un ambiente domestico. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

L'attenzione dei carabinieri intervenuti è caduta su un cavo elettrico che, tramite un foro, entrava nell’armadio: aperte le ante, i carabinieri hanno scoperto che all’interno vi era una piccola serra fatta ad arte I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, intervenuti in via Proserpina per una lite in famiglia in corso, hanno denunciato un 21enne catanese per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, i militari dell’Arma, arrivati presso l’abitazione segnalata, hanno trovato in casa un’anziana ed il nipote, i quali hanno raccontato di avere litigato perché il giovane aveva lasciato aperta una finestra e, un’improvvisa raffica di vento, ne avrebbe poi rotto il vetro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

