SuperEnalotto | Jackpot a 118,5 milioni! Nessun vincitore con il 6 cresce l’attesa per la prossima estrazione

Il jackpot del SuperEnalotto continua a salire senza vincitori. Nessuno ha centrato il “6” nell’estrazione di oggi, lasciando in palio 118,5 milioni di euro. La corsa al biglietto si fa più forte in vista del prossimo concorso, che promette di essere il più ricco di sempre.

Il SuperEnalotto non ha premiato alcun fortunato vincitore con il “6” né con il “5+1” nell’estrazione di oggi, sabato 7 febbraio 2026, lasciando salire ulteriormente l’attesa e la speranza per il prossimo concorso, che vedrà in palio un jackpot da capogiro: 118,5 milioni di euro. La combinazione vincente, rivelata nel corso della serata, è composta dai numeri 4, 7, 12, 30, 69 e 81, con il numero Jolly 41 e il SuperStar 67. Un risultato che, pur non avendo generato vincite di prima categoria, ha comunque visto diciannove giocatori festeggiare la conquista di un “5”, incassando ciascuno un premio di 11.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Pistoia, il 6 gennaio 2026, un giocatore ha centrato cinque numeri al Superenalotto, portando il jackpot a 102 milioni di euro.

Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto e superato i 100 milioni di euro, diventando il secondo montepremi più alto al mondo.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 31/01/2026

