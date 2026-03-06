Nell’estrazione del SuperEnalotto di venerdì 6 marzo non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”. L’unico risultato rilevante riguarda nove vincite di categoria “5”, ognuna delle quali assegna 16 mila euro. Il jackpot in palio è salito a 131,3 milioni di euro.

Nessun "6" né "5+1" nell'estrazione del SuperEnalotto di venerdì 6 marzo. Sono stati centrati invece nove "5", ognuno dei quali vince 16.043,59 euro. Il jackpot continua quindi a crescere e per il prossimo concorso raggiunge quota 131,3 milioni di euro. La schedina minima del SuperEnalotto prevede una colonna, cioè una combinazione di sei numeri. La giocata minima con Superstar costa quindi 1,50 euro. Se si giocano più colonne, basta moltiplicare il numero delle combinazioni per 1,5 euro per conoscere il costo totale.

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, nessun “6” nell’estrazione del 6 marzo: jackpot sale a 131,3 milioni

