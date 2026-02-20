Superbike GP Australia 2026 | orari Superpole e gara-1 tv streaming

Il GP d’Australia del 2026 ha attirato l’attenzione dei tifosi di motociclismo, perché segna l’inizio ufficiale del Campionato Superbike. La gara si svolgerà nel circuito di Phillip Island, famoso per le sue curve veloci e le onde che si infrangono sulla spiaggia. La Superpole e la prima manche sono previste tra venerdì e sabato, con dirette in TV e streaming online. Gli appassionati già si preparano a seguire ogni sorpasso e ogni accelerata degli italiani in pista. La stagione si apre con grande entusiasmo.

La grande stagione dei motori è pronta ufficialmente a partire. Il weekend dal 20 al 22 febbraio sarà infatti dedicato al primo capitolo del Mondiale Superbike 2026. In Australia, sull'iconico circuito di Philip Island, si terrà infatti il primo dei dodici appuntamenti al termine dei quali verrà incoronato il nuovo campione della Superbike. L'anno scorso il testa a testa tra Bulega e Razgatlioglu premiò il secondo che vinse così il titolo Mondiale. Con l'assenza del turco, impegnato nella prima stagione in MotoGP, i fari saranno ora puntati solo su Nicolò Bulega. L'italiano sembra essere il principale favorito per la conquista del titolo iridato, avendo concluso il 2025 con un vantaggio enorme sul terzo classificato nella generale.