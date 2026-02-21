Superbike GP Australia 2026 | orari Superpole Race e gara-2 tv streaming

Il Gran Premio di Australia, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, si è concluso sabato con le qualifiche. La Superpole Race e la gara-2 si terranno oggi, con orari già confermati. La gara si svolgerà sul circuito di Phillip Island, attirando numerosi appassionati sia in pista che davanti agli schermi. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta TV e streaming, mentre i motori si preparano a scaldarsi ancora una volta.

© Oasport.it - Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming

Andato in archivio il sabato, il Gran Premio di Australia, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2026, proseguirà oggi con una domenica ricca di eventi. Si continuano infatti ad assegnare, dopo gara-1, i primi punti di questa stagione sull’iconico tracciato di Philip Island. Nicolò Bulega può già prendere il largo nella classifica generale? Il reggiano, con l’assenza di Razgatlioglu, sembra essere il principale favorito per il titolo ed una partenza favorevole nel primo dei dodici appuntamenti in programma potrebbe già essere un segnale. Vedremo chi riuscirà a competere con la Ducati del centauro azzurro, già superiore a tutti gli avversari nelle due prove libere disputate.🔗 Leggi su Oasport.it Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, streamingIl GP d’Australia del 2026 ha attirato l’attenzione dei tifosi di motociclismo, perché segna l’inizio ufficiale del Campionato Superbike. Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl GP d’Australia di superbike del 2026 si svolge a Phillip Island, dove i piloti scendono in pista per la prima gara della stagione. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming; La Superbike debutta a Phillip Island il 20 febbraio; NUOVO PROGRAMMA: tutti gli orari chiave del primo Round del 2026 in Australia!; SBK 2026. GP d’Australia: gli orari TV. Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip IslandNicolò Bulega ha vinto di forza la gara-1 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale Superbike che si disputa sul circuito di Phillip Island. L'alfiere ... oasport.it LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega ... oasport.it Il CIV non cambia il format di gara con una Superpole Race a rotazione per cinque weekend: ecco tutte le date per il 2026. @corsedimoto x.com