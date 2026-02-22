Superbike Nicolò Bulega domina gara-2 sul bagnato a Phillip Island Bassani in piazza d’onore cade Montella

Nicolò Bulega ha vinto gara-2 di Superbike a Phillip Island, mostrando grande agilità sul tracciato bagnato. La sua vittoria deriva dalla rapida adattabilità alle condizioni di pioggia, che hanno messo alla prova tutti i piloti. Bassani si è piazzato secondo, mentre Montella è caduto durante il viaggio. La gara ha confermato la capacità di Bulega di dominare anche in condizioni difficili e imprevedibili. La competizione prosegue con entusiasmo tra i concorrenti.

Dominio assoluto di Nicolò Bulega nel primo round del Mondiale Superbike 2026. Sul tracciato di Phillip Island, in Australia, il centauro emiliano ha voluto ribadire di essere il punto di riferimento della categoria anche in condizioni di asfalto bagnato. Missione compiuta per il pilota Ducati, leader dalla prima all'ultima curva di gara-2, in perfetta continuità con quanto già mostrato in gara-1 e nella Superpole Race. Per Bulega si tratta dunque di un avvio di stagione da incorniciare, ulteriormente esaltato dai numeri: con 23 successi iridati nelle singole manche, il romagnolo diventa il pilota italiano più vincente di sempre nella Superbike, superando Max Biaggi e Marco Melandri nella classifica all-time delle derivate di serie.