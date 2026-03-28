Superbike Bulega domina Gara 1 a Portimao | Il team ha svolto un grande lavoro

Nicolò Bulega ha vinto la prima gara della Superbike a Portimão, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. Dopo aver dominato la Superpole, ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine della corsa e ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in questa pista. Il pilota ha attribuito il successo al lavoro svolto dal team.

Dopo una Superpole dominata, ha tenuto la testa dal primo all'ultimo giro conquistando la prima vittoria in carriera a Portimão Quarta vittoria di fila per Nicolò Bulega. Dopo una Superpole dominata, ha tenuto la testa dal primo all'ultimo giro conquistando la prima vittoria in carriera a Portimão. “La vittoria è sempre un risultato importante, anche per il team che ha svolto un grande lavoro - afferma Bulega -. Sono felice, è innegabile, ma l'obiettivo è quello di continuare comunque a fare passi in avanti. Ci prendiamo la prima vittoria a Portimao con l'obiettivo di fare uno step sul passo gara per domenica”. Il rookie Stefano Manzi ha vissuto una giornata più impegnativa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Superbike, Bulega domina Gara 1 a Portimao: “Il team ha svolto un grande lavoro” Articoli correlati Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in Gara-1. Terzo Oliveira (Bmw)Nicolò Bulega non si è fatto sfuggire la vittoria nella Gara-1 del round di Portimão del mondiale Superbike, secondo appuntamento della... Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Altri aggiornamenti su Superbike Bulega domina Gara 1 a... Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; La Superbike riparte da Portimao: Bulega sarà ancora l'uomo da battere?; SBK, Ducati nell'occhio del ciclone: cosa succede se la Panigale V4 domina anche Portimao?; Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!. SBK Portogallo, Bulega guida l’Armata Rossa al successo in Gara 1Nicolò Bulega è una spanna sopra tutti anche nel round Portogallo, il primo scontro sul circuito di Portimao è stato una manche senza storia ... insella.it SBK 2026. GP d’Australia a Phillip Island. Bulega vince Gara2 sotto la pioggiaBulega completa il suo week end perfetto vincendo con distacco Gara2, corsa sotto la pioggia. Secondo podio per Bassani che precede un ritrovato Bautista. Quinto Locatelli davanti a Petrucci. moto.it Danilo Petrucci è decimo in Gara 1 del Mondiale Superbike a Portimao: il processo di adattamento alla BMW M 1000 RR richiede tempo. @corsedimoto x.com Superbike, Portimao, Gara1 Bulega e Lecuona fanno doppietta! Oliveira sale sul podio di casa, Bassani e Petrucci nei 10. - facebook.com facebook