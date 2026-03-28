Jannik Sinner ha sconfitto anche Zverev e si prepara a disputare la finale del Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. La competizione si svolge sul cemento dell'Hard Rock Stadium, con un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari. L'azzurro si avvicina così al cosiddetto Sunshine Double, dopo aver eliminato diversi avversari nel percorso verso la finale.

Altra prova di forza dell'azzurro, a un passo dal Sunshine Double MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner è in finale al "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto in semifinale 6-3 7-6(4) Alexander Zverev, centrando la settima vittoria consecutiva contro il tedesco. In finale, la sua 35esima nel circuito, sfiderà la sorpresa del torneo, il ceco Jiri Lehecka, reduce dal successo per 6-2 6-2 su Arthur Fils. Lehecka ha perso tutti e tre i precedenti con Sinner, senza nemmeno mai riuscire a conquistare un set. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte anche Zverev, finale a Miami contro Lehecka

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