Super Di Giannantonio è sua la pole position nel GP degli USA | Bezzecchi è secondo Bagnaia quarto

Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di MotoGP a Austin. Bezzecchi si è classificato secondo, mentre Bagnaia si è sistemato in quarta posizione. La gara si terrà domani sul circuito statunitense.

Fabio Di Giannantonio si prende la pole position nella gara di domani del Gran Premio di MotoGP a Austin. In qualifica il pilota della VR46 si piazza davanti a tutti con Bezzecchi che chiude in seconda posizione e Acosta il quale partirà dalla terza casella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Super Acosta seguito da Di Giannantonio, miglior Ducati. Gli altri li vedete. Spiccano un ottimo Martin e un Marc Marquez quarto nonostante la botta tremenda. Bezzecchi e Morbidelli, nei 10, Bagnaia e Bastianini, nei 15. - facebook.com facebook

Super pole di Di Giannantonio Dì Giannantonio conquista la pole position nelle qualifiche del Gp in Brasile, seguito da Bezzecchi e M Marquez Scivolano Bagnaia, Acosta e M. Marquez in Q2, mentre partiranno in seconda fila Quartararo, Martin e Ogura x.com