Sul pullman senza autorizzazione aggrediti due verificatori

Due verificatori sono stati aggrediti su un pullman dopo aver chiesto i documenti a un passeggero che aveva mostrato una card di Unico Campania senza aver acquistato il biglietto. L’uomo si è rifiutato di collaborare e ha reagito con violenza quando è stato invitato a esibire i documenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

L'uomo non ha voluto esibire i documenti ed andato su tutte le furie. L'episodio sul bus Air Campania sulla linea Outlet a Marcianise Ha esibito una card di Unico Campania senza aver acquistato il biglietto e, alla richiesta dei documenti, ha aggredito i verificatori. Ad uno ha strappato dal collo il distintivo e lo ha afferrato per la giacca e stava per colpirlo con un pugno al volto. Il collega si è frapposto per cercare di salvare il collega e ha rimediato un colpo all’occhio. L’aggressore si è dato alla fuga insieme ad altre due persone dopo aver minacciato gli operatori di Air Campania. I verificatori si sono poi recati presso i carabinieri della compagnia di Marcianise per denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sul pullman senza autorizzazione, aggrediti due verificatori Articoli correlati Verificatori Kyma senza giubbotti termici, scatta l’ispezione dello SpesalLavorare al freddo e sotto la pioggia utilizzando indumenti personali, in assenza di adeguati dispositivi di protezione forniti dall’azienda. Guida senza autorizzazione sul Corso Garibaldi, non si ferma all’alt e fugge: denunciato 54enneUn uomo di 54 anni è stato denunciato per resistenza aggravata nel corso di un controllo della polizia locale sul Corso Garibaldi, zona a traffico...