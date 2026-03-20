Verificatori Kyma senza giubbotti termici scatta l’ispezione dello Spesal
Verificatori Kyma sono stati trovati senza giubbotti termici durante un controllo, portando alla riapertura di un’ispezione da parte dello Spesal. In questa occasione, si è evidenziato come alcuni lavoratori tarantini operino in condizioni di freddo e pioggia utilizzando solo i propri vestiti, senza dispositivi di protezione adeguati forniti dall’azienda. La situazione ha portato a interventi ispettivi immediati.
Lavorare al freddo e sotto la pioggia utilizzando indumenti personali, in assenza di adeguati dispositivi di protezione forniti dall’azienda. È la situazione segnalata dai verificatori dei titoli di viaggio di Kyma Mobilità, che da mesi operano senza giubbotti termici e impermeabili certificati. Secondo quanto riportato, i verificatori continuano a svolgere il proprio servizio all’aperto, su più turni e per diverse ore al giorno, senza i necessari DPI certificati EN 14058 ed EN 343, esponendosi a condizioni climatiche avverse.
Lavorare al freddo e sotto la pioggia utilizzando indumenti personali, in assenza di adeguati dispositivi di protezione forniti dall’azienda. È la situazione segnalata dai verificatori dei titoli di viaggio di Kyma Mobilità, che da mesi operano senza giubbotti termici e impermeabili certificati.
Secondo quanto riportato, i verificatori continuano a svolgere il proprio servizio all’aperto, su più turni e per diverse ore al giorno, senza i necessari DPI certificati EN 14058 ed EN 343, esponendosi a condizioni climatiche avverse.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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