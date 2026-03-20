Verificatori Kyma sono stati trovati senza giubbotti termici durante un controllo, portando alla riapertura di un’ispezione da parte dello Spesal. In questa occasione, si è evidenziato come alcuni lavoratori tarantini operino in condizioni di freddo e pioggia utilizzando solo i propri vestiti, senza dispositivi di protezione adeguati forniti dall’azienda. La situazione ha portato a interventi ispettivi immediati.

Lavorare al freddo e sotto la pioggia utilizzando indumenti personali, in assenza di adeguati dispositivi di protezione forniti dall’azienda. È la situazione segnalata dai verificatori dei titoli di viaggio di Kyma Mobilità, che da mesi operano senza giubbotti termici e impermeabili certificati. Secondo quanto riportato, i verificatori continuano a svolgere il proprio servizio all’aperto, su più turni e per diverse ore al giorno, senza i necessari DPI certificati EN 14058 ed EN 343, esponendosi a condizioni climatiche avverse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Verificatori Kyma senza giubbotti termici, scatta l’ispezione dello Spesal

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