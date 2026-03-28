Successo oltre le aspettative il corteo ' No Kings' di Roma prosegue fino al Verano

Un corteo si è svolto nelle strade di Roma, coinvolgendo manifestanti che si sono riuniti per sostenere il movimento 'No Kings' contro Donald Trump negli Stati Uniti. La marcia è proseguita fino al cimitero monumentale del Verano, coinvolgendo un numero considerevole di partecipanti che hanno attraversato vari quartieri della città. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine lungo il percorso.

AGI - Un lungo corteo ha sfilato per le vie di Roma in adesione alla mobilitazione dei 'No Kings' contro Donald Trump negli Usa. Sono 3.100 le manifestazioni negli Stati Uniti a cui se ne sono aggiunte altre in tutto il mondo. Nella Capitale alle 14 è partito un corteo da piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Giovanni. Considerata la partecipazione superiore a quella previsata, i promotori hanno formalmente presentato un preavviso al Questore per proseguire in corteo fino a piazza del Verano. Di tale preavviso si è formalmente preso atto. L’itinerario per la prosecuzione del corteo è il seguente: via Carlo Felice, Porta Maggiore, Via dello Scalo San Lorenzo, tangenziale est fino all’intersezione con Via Tiburtina, Via Tiburtina, Piazzale del Verano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Successo oltre le aspettative", il corteo 'No Kings' di Roma prosegue fino al Verano Articoli correlati Leggi anche: Ecco a voi Askatasuna: «Il corteo di Torino un successo al di là di tutte le aspettative» Leggi anche: Corteo ‘No Kings’ a Roma, c’è massima allerta: schierati oltre mille agenti I BORGIA: La Famiglia Piu Temuta del Rinascimento Italiano Una raccolta di contenuti su Successo oltre Temi più discussi: InChiostri 2026, prima edizione: un successo oltre le aspettative; SpeedNet, lo speed date tra aziende: successo per l’idea della Bartoccini MC Restauri Perugia; Boom di presenze a Tirano: oltre 500 visitatori per l’esperienza immersiva di Valtellina Virtual; A Siracusa nasce Nel cerchio delle Dee. Il primo incontro all'Agorà Syrakous ha registrato un successo oltre le aspettative. Ecocardiografia, successo oltre le attese per il primo Forum dei giovani cardiologi: da Villa d’Agri un evento internazionaleUn appuntamento che ha riunito giovani cardiologi da tutta Italia, con una forte presenza di specializzandi provenienti dal Sud. ilgazzettinovesuviano.com La carica delle Vetrine rossoblù. Boom di adesioni e partecipazione: Entusiasmo oltre le aspettativeL’iniziativa lanciata per il secondo anno da Ascom con Bologna, Emil Banca e ‘Carlino’ è stata un successo. Dai bar e dai negozi fino alle botteghe e ai pubblici esercizi: L’orgoglio si accende per ... ilrestodelcarlino.it Successo per le Giornate FAI a Mossa: oltre mille visitatori tra ville, mostre e iniziative culturali. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Cultura #Turismo x.com Grande partecipazione e grande successo alle giornate FAI di Capri: oltre 400 visitatori alla scoperta del parco di Villa Monte San Michele Un fine settimana all’insegna della cultura, della bellezza e della riscoperta del patrimonio storico quello appena trascor - facebook.com facebook