Ecco a voi Askatasuna | Il corteo di Torino un successo al di là di tutte le aspettative

Askatasuna definisce il corteo di sabato a Torino un successo, anche se la manifestazione è stata caratterizzata da violenze e danni. Durante la protesta, un poliziotto di 29 anni, padre di un bambino, è stato brutalmente pestato.

«Un successo al di là di tutte le aspettative». Così Askatasuna, in un lungo comunicato diffuso sui propri social, definisce la manifestazione di sabato a Torino, segnata da devastazioni e violenze, culminate nel brutale pestaggio del poliziotto 29enne e padre di un bambino, Alessandro Calista. Il delirante comunicato di Askatasuna. Nel comunicato non c’è alcun accenno a un minimo di autocritica, o per lo meno di riflessione, su quanto accaduto. Gli scontri sono invece rivendicati come capacità di «resistenza», di fronte a quello che viene definito «l’apparato repressivo messo in campo dal governo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Torino, durante il corteo per Askatasuna, un gruppo di circa mille persone ha attaccato la polizia.

Questa mattina a Torino si sono verificati tafferugli tra manifestanti e polizia durante un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia

Askatasuna, chi sono gli aggressori di Torino: anarchici e autonomi, incappucciati e organizzati. Ecco come hanno agitoAnarchici e autonomi, incappucciati e organizzati militarmente. Sono i mille aggressori che sabato sera hanno scatenato la ... msn.com

Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonistiI due gruppi confluiranno sul lungo Po per poi proseguire lungo i corsi San Maurizio, Regio Parco e Novara. Per garantire l'ordine pubblico, la città è blindata con oltre mille agenti schierati, ... lastampa.it

