Ecco a voi Askatasuna | Il corteo di Torino un successo al di là di tutte le aspettative
Askatasuna definisce il corteo di sabato a Torino un successo, anche se la manifestazione è stata caratterizzata da violenze e danni. Durante la protesta, un poliziotto di 29 anni, padre di un bambino, è stato brutalmente pestato. La situazione è stata tesa e ha lasciato molte persone preoccupate per le conseguenze.
«Un successo al di là di tutte le aspettative». Così Askatasuna, in un lungo comunicato diffuso sui propri social, definisce la manifestazione di sabato a Torino, segnata da devastazioni e violenze, culminate nel brutale pestaggio del poliziotto 29enne e padre di un bambino, Alessandro Calista. Il delirante comunicato di Askatasuna. Nel comunicato non c’è alcun accenno a un minimo di autocritica, o per lo meno di riflessione, su quanto accaduto. Gli scontri sono invece rivendicati come capacità di «resistenza», di fronte a quello che viene definito «l’apparato repressivo messo in campo dal governo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
