Roma è sotto stretta sorveglianza in vista del corteo denominato “No Kings Italia”. Oltre mille agenti delle forze dell’ordine sono stati dispiegati per garantire l’ordine pubblico durante l’evento. La zona è stata chiusa e sono stati adottati provvedimenti di sicurezza per prevenire eventuali incidenti o altercazioni durante la manifestazione.

Roma ‘blindata’ per il corteo “No Kings Italia”. Sono più di mille gli uomini e le donne delle forze dell’ordine messi in campo tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, rafforzati dalle unità della polizia locale di Roma Capitale, come stabilito durante il comitato per l’ordine e la sicurezza e durante il tavolo tecnico in questura. Gli agenti saranno, distribuiti lungo l’intero percorso e nei punti nevralgici del centro, per garantire ordine pubblico e prevenire possibili disordini in una giornata considerata ad alto rischio, per la possibile presenza di gruppi anarchici. Alle 14 da piazza della Repubblica partirà il corteo diretto a piazza di Porta San Giovanni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corteo ‘No Kings’ a Roma, c’è massima allerta: schierati oltre mille agenti

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