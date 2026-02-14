Ancona aggressione al Piano | giovane picchiato indagini su compagni di scuola per chiarire il movente

Un giovane è stato colpito da un gruppo di ragazzi ieri pomeriggio mentre si trovava fuori da un supermercato nel quartiere del Piano ad Ancona. La polizia sta ascoltando ora alcuni compagni di scuola per capire cosa abbia scatenato l’aggressione e se ci siano motivi legati a questioni tra ragazzi. La vittima è stata portata in ospedale per le cure, mentre gli agenti cercano di ricostruire l’accaduto.

Ancona, aggressione al Piano: un ragazzo picchiato da coetanei, indagini in corso. Un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio 2026, all'esterno di un supermercato nel quartiere del Piano ad Ancona. L'episodio ha richiesto l'intervento della Polizia e il trasporto del ragazzo in ospedale per accertamenti. Gli aggressori, secondo quanto emerso dalle prime indagini, frequentano la stessa scuola della vittima. Dinamica dell'aggressione e intervento delle forze dell'ordine. L'aggressione è avvenuta in una zona frequentata del quartiere del Piano, precisamente nel parcheggio di un supermercato.