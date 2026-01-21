Ucciso in classe il compagno di scuola | Qui risse e tipi violenti Nulla sarà come prima

Un episodio tragico si è verificato alla Spezia, dove un ragazzo è stato ucciso durante una rissa in classe. La scuola, teatro di tensioni e comportamenti violenti, si trova ora ad affrontare una situazione difficile. La comunità si interroga sulle cause e sulle misure necessarie per garantire un ambiente scolastico più sicuro, lasciando dietro di sé un ricordo doloroso che segna profondamente tutti i coinvolti.

La Spezia, 21 gennaio 2026 – I ricordi risalgono il crinale dolorosamente, non c’è pace per chi ha vissuto la tragedia da così vicino. È uno studente dell’Istituto “Einaudi–Chiodo” della Spezia a raccontare quel maledetto venerdì che ha reciso improvvisamente la vita del diciottenne Abanoub Youssef, per gli amici Aba, e che a ruota ha stravolto quella di tutti quanti. Distruggendo certezze e lasciando solo tanta sofferenza, paura e vulnerabilità. Al suono della campanella della seconda ricreazione, il ragazzo insieme ai compagni rientra dalla palestra e salendo le scale per raggiungere l’aula ubicata al secondo piano del plesso sprofonda improvvisamente in un incubo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classeYoussef Abanoub, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane, è stato vittima di un'aggressione avvenuta venerdì mattina presso un istituto scolastico a La Spezia.

