Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona | 4 feriti e tante sanzioni

La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine, intervenendo in diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli. Durante le operazioni sono stati riscontrati vari illeciti, con conseguente applicazione di sanzioni. Quattro persone sono rimaste ferite negli incidenti più recenti. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a ridurre il numero di incidenti nel territorio comunale.

