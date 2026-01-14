Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona | 4 feriti e tante sanzioni

14 gen 2026

La polizia locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine, intervenendo in diversi incidenti che hanno coinvolto più veicoli. Durante le operazioni sono stati riscontrati vari illeciti, con conseguente applicazione di sanzioni. Quattro persone sono rimaste ferite negli incidenti più recenti. La presenza costante delle forze dell’ordine mira a garantire maggiore sicurezza e a ridurre il numero di incidenti nel territorio comunale.

I controlli della polizia locale di Verona lungo le strade cittadine vanno avanti, così come gli interventi a causa di incidenti stradali. Gli incidentiNella serata di martedì, all'incrocio tra Largo Perlar e via Righi, secondo i primi accertamenti, un automobilista sarebbe stato investito dal. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

