Nel Gran Premio del Giappone, le qualifiche hanno visto Antonelli e Russell ottenere le prime posizioni, con quest’ultimo che partirà dalla pole. La gara si svolgerà sul circuito di Suzuka, noto per le sue curve veloci e sfidanti. La Mercedes si presenta come la scuderia da tenere sotto osservazione, mentre le altre squadre cercano di ridurre il divario in vista della corsa di domani.

Suzuka, 28 marzo 2026 – Sono consolidati anche in Giappone i valori di una Formula 1 che per ora dice Mercedes. Le frecce d’argento continuano a viaggiare forte e dall’Italia, se per ora la Ferrari può al massimo giocarsi il podio, c’è grande tifo per il bolognese Kimi Antonelli, autore anche a Suzuka della pole position. Il giovane pilota italiano ha battuto il compagno George Russell e mai come quest’anno ha la possibilità di giocarsi il titolo mondiale. La rossa, invece, attende Miami, per capire se il divario di motore da Mercedes sarà colmato e se, con i nuovi aggiornamenti alla vettura, ci sarà la possibilità di giocarsi le vittorie e riprendere quei 3-4 decimi di passo che ora mancano alla versione 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strategie e favoriti del Gp del Giappone: Antonelli e Russell prenotano la vittoria Suzuka

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