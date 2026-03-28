Gp Giappone Antonelli glaciale | super pole a Suzuka Russell a quasi tre decimi

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position a Suzuka, mostrando un rendimento molto forte. Russell si è piazzato vicino, a meno di tre decimi. Antonelli ha eseguito un giro decisivo che gli ha consentito di partire in prima posizione, mentre Russell ha completato le qualifiche con un buon margine di distacco.

Fondamentale sarà la partenza. Poi Kimi potrà dimostrare tutta la sua competitività dimostrata durante il weekend “Let’s go, man”. Mostra il pugno chiuso Andrea Kimi Antonelli. È lui il samurai del sabato di Suzuka, prendendosi di forza la pole position del Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale di F1. Il bolognese ha firmato la cinquantesima pole italiana, la seconda personale consecutiva, mettendo l’autografo con una prestazione mostruosa: unico a scendere sotto il muro dell’1’29”, con un 1’28”778, 298 millesimi più veloce del compagno di squadra George Russell. Qualcosa di clamoroso. Al parco chiuso Kimi è sceso dalla sua Mercedes numero 12 freddo, apparentemente non particolarmente emozionato, probabilmente consapevole della sua confidenza con la pista giapponese, già dimostrata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Gp Giappone, Antonelli glaciale: super pole a Suzuka, Russell a quasi tre decimi Articoli correlati Leggi anche: Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Aggiornamenti e notizie su Gp Giappone Antonelli glaciale super... Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: alle 3.30 le FP3, Antonelli cerca conferme, Ferrari per scuotersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, ... oasport.it