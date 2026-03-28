Moussa Diaby, attaccante francese, ha avuto un'esperienza a Crotone otto anni fa, caratterizzata da momenti di imprevedibilità e alcune difficoltà. Nonostante le sue doti di velocità, la sua carriera è stata segnata da periodi di prestazioni altalenanti, senza grandi quantità di gol segnati. Attualmente, la sua presenza può influenzare le scelte tattiche dell'allenatore, che potrebbe valutare un cambio di modulo per valorizzare le sue caratteristiche.

È quasi difficile dire che Moussa Diaby sia un ex Serie A. Formalmente, è ovvio, lo è, visti quei 70 minuti giocati con il Crotone nell'aprile del 2018, ma tra questa apparizione di 8 anni fa e il presente tanto è cambiato. Lui stesso lo ha fatto. Da ragazzino delle giovanili del Paris Saint-Germain in vetrina a esterno che in carriera ha mosso sui 130 milioni con i suoi trasferimenti. Il Bayer Leverkusen l'ha pagato 15 milioni per prelevarlo da Parigi, poi l'Aston Villa ne ha sborsati altri 55 per prenderlo dalla Germania e infine l'Al Ittihad ha investito 60 milioni - dopo appena una stagione in Premier - per arricchire la sua rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Strappi e imprevedibilità, ma non vagonate di gol. Inter, chi è Moussa Diaby, meteora a Crotone 8 anni fa

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Moussa Diaby potrebbe tornare di modaSia nel doppio confronto contro il Bodo/Glimt che nelle ultime uscite italiane (Como in Coppa Italia, derby e pareggio casalingo contro l’Atalanta)...

Leggi anche: Calciomercato Inter, sulla destra irrompe Moussa Diaby

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Moussa Diaby

Inter-Diaby: stavolta si può fare, grazie a Salah. I dettagliA Chivu manca un esterno che salti l’uomo: dopo l'assalto fallito a gennaio il francese dell'Al Ittihad torna di moda. E da Riad ora aprono ... msn.com

Diaby, i sauditi dicono no ma l’Inter è pronta al rilancio. Ma dalla Premier preparano il sorpassoIn tutto questo l’Inter guarda da lontano questi incastri e possibili domino, perché il suo focus non è sull’attacco ma sulla fascia destra. Ivan Perisic è sempre stato il nome preferito, ma il PSV ... calciomercato.it