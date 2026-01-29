Calciomercato Inter sulla destra irrompe Moussa Diaby
Nella giornata di mercato, l’Inter si muove con decisione sulla corsia destra. Moussa Diaby si avvicina alla squadra, mentre il tecnico Chivu valuta le sue opzioni, spostando i giocatori sulla lavagnetta tattica. Intanto, le trattative continuano, e il mercato entra nel vivo.
C’è un gran traffico sulla destra. Almeno sulla lavagnetta tattica dove mister Chivu muove le sue pedina ragionando su impegni e rotazioni. Il solo Luis Henrique – per il brasiliano una buona prestazione a Dortmund – ovviamente non può più bastare. Ormai è chiaro: soprattutto in vista degli spareggi di Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Calciomercato Inter
Calciomercato Inter, assalto a Moussa Diaby e l’ipotesi del ritorno di Perisic
I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.
Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Moussa Diaby: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad
L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.
Ultime notizie su Calciomercato Inter
Argomenti discussi: Calciomercato Inter, la bocciatura definitiva di Luis Henrique accelera il mercato a destra; Perisic sempre più vicino all'Inter? La Roma pensa a Ruggeri; Perisic ha detto sì all'Inter. Il Psv fa muro, ma si può chiudere dopo la Champions; Perisic, Ndoye e non solo: offerto all'Inter un ex Serie A per la fascia destra.
Diaby e non solo, restyling Inter sulla fascia destra: il punto | CMDiaby e altri due affari: restyling Inter sulla fascia destra. Ecco le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it ... calciomercato.it
Calciomercato - Perisic torna all'Inter? La Roma pensa a Ruggeri dell'Atletico Madrid, Fiorentina su Diogo LeiteCALCIOMERCATO - Pochi giorni alla fine del mercato e l'Inter cerca di stringere per il ritorno di Ivan Perisic, per mettere una toppa sulla fascia destra. La Ro ... eurosport.it
Diaby-Inter, Marotta: "Operazione di calciomercato complicata, ma vedremo" #SkySport #SkyCalciomercato x.com
https://youtu.be/Q0jY315gP00si=YhPp9rPHtpSgpWO3 #inter #calciomercato #LuisHenrique facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.