calciomercato inter sulla destra irrompe moussa diaby

Nella giornata di mercato, l’Inter si muove con decisione sulla corsia destra. Moussa Diaby si avvicina alla squadra, mentre il tecnico Chivu valuta le sue opzioni, spostando i giocatori sulla lavagnetta tattica. Intanto, le trattative continuano, e il mercato entra nel vivo.

C'è un gran traffico sulla destra. Almeno sulla lavagnetta tattica dove mister Chivu muove le sue pedina ragionando su impegni e rotazioni. Il solo Luis Henrique – per il brasiliano una buona prestazione a Dortmund – ovviamente non può più bastare. Ormai è chiaro: soprattutto in vista degli spareggi di

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato.

