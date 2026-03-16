calciomercato inter moussa diaby potrebbe tornare di moda

Durante le ultime partite, tra cui il doppio confronto contro il BodoGlimt e le sfide contro Como, Atalanta e nel derby, la squadra ha mostrato difficoltà nel trovare un elemento che aggiunga imprevedibilità all’attacco. La mancanza di un giocatore capace di cambiare ritmo e creare occasioni ha dato impulso a rumors di mercato riguardanti Moussa Diaby, che potrebbe tornare in discussione.

Sia nel doppio confronto contro il BodoGlimt che nelle ultime uscite italiane (Como in Coppa Italia, derby e pareggio casalingo contro l’Atalanta) alla Beneamata è mancato l’uomo capace di portare imprevedibilità alla manovra offensiva. Dovranno lavorarci gli uomini di calciomercato: l’Inter potrebbe fare un nuovo tentativo per Moussa Diaby. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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