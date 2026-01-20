Scoperto con un catenina d' oro al collo rubata in un' auto in sosta | 19enne nei guai

Un giovane di 19 anni è stato fermato a Jesi in possesso di una catenina d’oro rubata, trovata durante controlli in una zona nota per attività illecite. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno verificato che il gioiello era stato denunciato come furto da un uomo di 35 anni. L’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità e sviluppi dell’episodio.

Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia presentata da un 35enne vittima del furto di uno smartphone e di monili in oro dall’interno della propria auto, dopo l’effrazione di un finestino mentre era parcheggiata nel centro della città. Le prime ricerche si erano dirette in alcuni “compro oro” del territorio: la visione delle immagini della videosorveglianza ha permesso di identificare un 19enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, intento a mostrare all’interno di un esercizio commerciale – in compagnia di una seconda persona - monili compatibili con quelli denunciati come rubati, senza tuttavia concludere la vendita.🔗 Leggi su Anconatoday.it

