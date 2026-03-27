Partecipò col padre alla strage della sua famiglia ad Altavilla Miriam Barreca assolta in appello | perché i giudici hanno ribaltato la sentenza

In un procedimento giudiziario conclusosi con l’assoluzione in appello, una ragazza di 17 anni coinvolta nella strage della sua famiglia in provincia di Palermo è stata assolta. La sentenza ha ribaltato la condanna di primo grado, dopo aver valutato le prove e le testimonianze presentate nel corso del processo. La vicenda riguarda un episodio avvenuto ad Altavilla Milicia, che ha avuto ampia risonanza.

La ragazza che aveva 17 anni al momento della strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, è stata assolta in secondo grado. La Corte d’appello ha ribaltato la condanna a 12 anni e 8 mesi inflitta in primo grado, riconoscendo che la giovane, oggi diciannovenne, non era pienamente responsabile degli omicidi della madre Antonella Salamone e dei due fratelli Kevin, 16 anni, ed Emanuel, 5 anni, avvenuti tra l’8 e l’11 febbraio 2024. Per i giudici, la minore età e la condizione di sottomissione psicologica in cui era stata trascinata dal padre Giovanni Barreca e dai cosiddetti «fratelli di dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente, hanno compromesso la sua capacità di agire liberamente. 🔗 Leggi su Open.online

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