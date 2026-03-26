strage di altavilla miriam barreca assolta in appello

In seguito a un processo di secondo grado, Miriam Barreca è stata assolta dall’accusa di aver partecipato alla strage di Altavilla, avvenuta tra l’8 e l’11 febbraio, durante la quale il marito avrebbe torturato e ucciso la moglie e i due figli. La sentenza è stata depositata dopo il giudizio in appello, che ha confermato l’assoluzione della donna.

La strage di Altavilla è un caso che ha sconvolto gli italiani. Tra l’8 e l’11 febbraio, Giovanni Barreca avrebbe torturato ed ucciso la moglie e i suoi due figli. Il movente sarebbe da ricondursi al sospetto dell’uomo e di due santoni che la famiglia fosse posseduta dal demonio. La primogenita dell’uomo, Miriam Barreca, è l’unica sopravvissuta e dopo la sua confessione era stata condannata a 12 anni e 8 mesi in primo grado. Ora la sentenza è stata ribaltata in appello e la ragazza è stata assolta perché incapace di intendere e di volere temporaneamente Nuovo aggiornamento che rimescola le carte di un caso che nel 2024 aveva monopolizzato l’attenzione mediatica, ovvero la tragedia della cosiddettastrage di Altavilla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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