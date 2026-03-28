Strada scolastica il Comune di Avellino proroga l’ordinanza

Il Comune di Avellino ha deciso di prorogare l’ordinanza relativa alla strada scolastica. La misura è stata disposta dal Commissario Straordinario con un’ordinanza recentemente firmata. La proroga riguarda le disposizioni già in vigore e avrà effetto fino a una data ancora da comunicare. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative adottate per regolare il traffico legato alle attività scolastiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha disposto con l’ordinanza n. 1812026 la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare in prossimità del plesso scolastico I.C. Perna-Alighieri (plesso “Regina Margherita-Leonardo da Vinci”). Il provvedimento, che estende le misure già adottate per ulteriori 15 giorni nel mese di aprile (1°, 8, 10, 15 e 17), si è reso necessario per garantire l’incolumità degli alunni e la sicurezza stradale nelle aree di via Partenio, piazza Garibaldi e via Chiesa Conservatorio durante gli orari di ingresso e uscita da scuola. L’ordinanza è stata emessa in attesa della prossima riunione della cabina di monitoraggio, presieduta dal sub Commissario, dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Strada scolastica”, il Comune di Avellino proroga l’ordinanza Articoli correlati Strada scolastica, Arci Avellino: "Occasione preziosa"La sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” è un’occasione preziosa per la nostra città. Piazza Garibaldi ad Avellino diventa Strada ScolasticaAVELLINO — Da oggi, mercoledì e venerdì, Piazza Garibaldi ad Avellino cambia volto. Una selezione di notizie su Strada scolastica il Comune di Avellino... Argomenti discussi: Gelo Pd-Buonopane, Festa c'è, Centrodestra unito per inerzia: prove generali per le amministrative. Avellino, buche e strade dissestate: via al piano del ComuneStrade groviera dal centro alla periferia: il Comune corre ai ripari. Subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione che arriverà in aula il 17 aprile l'amministrazione comunale metterà a bando ... ilmattino.it Il Comune sperimenta la strada scolasticaJesi muove un passo deciso verso una mobilità più sicura e sostenibile in una zona in passato spesso teatro di incidenti stradali anche gravi. Con una recente deliberazione la giunta Fiordelmondo ha ... ilrestodelcarlino.it