Piazza Garibaldi ad Avellino diventa Strada Scolastica

A partire da oggi, mercoledì, e fino a venerdì, Piazza Garibaldi ad Avellino si trasforma in una Strada Scolastica. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Legambiente e l'Istituto Regina Margherita, prevede la sperimentazione di questa modifica temporanea. La modifica riguarda l'area nel centro cittadino, che sarà dedicata alle attività scolastiche e alla mobilità sostenibile.

AVELLINO — Da oggi, mercoledì e venerdì, Piazza Garibaldi ad Avellino cambia volto. È partita questa mattina la sperimentazione della Strada Scolastica, l'iniziativa promossa dal Comune su proposta di Legambiente, in accordo con l'Istituto scolastico Regina Margherita. L'idea nasce da un'osservazione diretta. «Noi questa strada scolastica l'abbiamo proposta quando abbiamo iniziato il progetto Piedibus», spiega Antonio Di Gisi, presidente del circolo avellinese di Legambiente, «e ci siamo resi conto, con i bambini e le bambine che accompagnavamo come volontari e volontarie, che attraversare questa strada era diventato pericoloso, perché si faceva lo slalom tra le macchine in seconda e persino in terza fila. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Strada Scolastica” in Piazza Garibaldi, al via la sperimentazioneTempo di lettura: 3 minuti L’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase...

Strada scolastica, Arci Avellino: "Occasione preziosa"La sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” è un’occasione preziosa per la nostra città.

Tutto quello che riguarda Piazza Garibaldi.

Temi più discussi: Avellino - Strada Scolastica in Piazza Garibaldi, al via la sperimentazione davanti all’Istituto Regina Margherita; Ariano: partiti i lavori per gli arredi in ceramica in Piazza Garibaldi; Piazza Garibaldi si trasforma il sabato pomeriggio e diventa un palcoscenico: la novità; Ariano Irpino, svolta arredi urbani: cinque piazze del centro decorate con le ceramiche.

Piazza Garibaldi diventa Strada Scolastica: avviata la fase di prova davanti al Regina MargheritaL’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di Strada Scolastica nel tratto antistante l’Istituto Regina Ma ... irpinianews.it

Strada Scolastica in Piazza Garibaldi, al via la sperimentazione davanti all’Istituto Regina MargheritaL’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di Strada Scolastica nel tratto antistante l’Istituto Regina Ma ... irpiniaoggi.it

Primo giorno per la Strada Scolastica ad Avellino. Da oggi, ogni mercoledì e venerdì, prenderà il via la sperimentazione in Piazza Garibaldi promossa dal Comune di Avellino su proposta di Legambiente, in accordo con l’Istituto scolastico Regina Margherita. L - facebook.com facebook

#napoli, senz' #acqua le zone di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Via Cesare Rosaroll: la nota #abc x.com