Strada scolastica Arci Avellino | Occasione preziosa

L’Arci di Avellino annuncia che la sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” rappresenta un’opportunità importante per la città. La proposta mira a migliorare la sicurezza e la mobilità nelle zone adiacenti alla scuola, coinvolgendo studenti, genitori e cittadini. La decisione di avviare questa sperimentazione viene comunicata ufficialmente dall’associazione, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il territorio.

La sperimentazione della strada scolastica davanti all’Istituto “Regina Margherita” è un’occasione preziosa per la nostra città. Come Arci Avellino sosteniamo con convinzione questa iniziativa al fianco di Legambiente Alveare, convinti che una città più lenta sia, prima di tutto, più sicura e accogliente. L’ingresso e l’uscita da scuola sono momenti fondamentali nella giornata dei nostri figli. “Trasformare il tratto antistante in un’area pedonale permette ai più piccoli di sperimentare qualche minuto di autonomia e chiacchiere con i compagni che spesso la fretta del traffico ci sottrae.” dichiara il presidente Stefano Kenji Iannillo “Non è solo un tragitto, è un rito di socialità in uno spazio sicuro dove la scuola non finisce tra le mura dell’edificio: anche la strada diventa un’aula all’aperto dove si impara la cittadinanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

