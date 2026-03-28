stop ai mezzi pesanti sulle strade comunali ossaia campaccio e ossaia san lorenzo

Un'ordinanza vieta il transito dei mezzi pesanti sulle strade comunali Ossaia-Campaccio e Ossaia-San Lorenzo Rinfrena. La regolamentazione riguarda le arterie che collegano le zone di Ossaia con Campaccio, Trebbio e San Lorenzo, introducendo nuove norme sulla circolazione lungo queste strade. La misura entrerà in vigore a breve, senza indicazioni sugli orari o eventuali eccezioni.

Una ordinanza introduce una nuova disciplina della circolazione lungo la Strada comunale Campaccio–Ossaia–Trebbio e la Strada comunale Ossaia–San Lorenzo Rinfrena. Il provvedimento prevede il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e per quelli con rimorchio, per migliorare la sicurezza stradale e tutelare la pubblica incolumità. La decisione nasce dalle criticità emerse, legate alla ridotta larghezza della carreggiata, alla presenza di curve e accessi diretti alle abitazioni, oltre all’assenza di infrastrutture dedicate agli utenti più vulnerabili. Sono previste deroghe per mezzi di emergenza, servizi pubblici e accessi a proprietà locali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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