Censite in paese 102 colonie feline Il Comune collabora con Ossaia

A Castiglion Fiorentino sono state censite ufficialmente 102 colonie feline. Il Comune ha avviato questa attività due anni fa, quando ha istituito la delega alla Tutela degli Animali, affidata all’assessore Francesca Sebastiani. Il lavoro continuo ha permesso di mettere nero su bianco il numero di gatti presenti in paese, un passo importante per gestire meglio il fenomeno e garantire un’attenzione più concreta agli animali.

Ad oggi nel comune di Castiglion Fiorentino sono 102 le colonie feline ufficialmente censite. Un dato che fotografa il risultato di un lavoro costante avviato due anni fa con l'istituzione della delega alla Tutela degli Animali, affidata all'assessore Francesca Sebastiani. In questo arco di tempo le colonie registrate sono passate da 40 a 102, segno di una crescente attenzione verso il benessere degli animali e, allo stesso tempo, verso la gestione responsabile del territorio. "Il censimento di una colonia ha un duplice scopo – spiega l'assessore Sebastiani –. Da una parte consente di tenere sotto controllo le nascite, perché i gatti appartenenti alle colonie possono essere sterilizzati e identificati dal distretto veterinario.

